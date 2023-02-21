В Одесі повістки вручатимуть під відеозапис – Гуменюк
Потреба в мобілізації все ще є, так само як і конфліктні ситуації під час вручення повісток. Тож співробітників центру комплектування в Одесі почали споряджати нагрудними відеореєстраторами. Це робиться для об’єктивного вирішення спірних ситуацій, якщо такі будуть.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
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"Кожна група споряджається. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов’язковий елемент, але, розуміючи, що ось так можуть розвиватися події, ми використали це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об’єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла", — зазначила Наталя Гуменюк.
Скандальні повістки
14 лютого в мережі з’явилось відео, як люди у військовій формі "затримували" чоловіка. Деякі пабліки писали, що він нібито перший напав, втім у ситуації наразі розбираються військові. На відео видно, як він пручається. Жінка, що проходила повз, закликає "не знущатись" та питає, "навіщо вони це роблять".
Скандал зі "швидкою"
Нагадаємо, не так давно в Одесі був скандал з приводу резонансних ситуацій з врученням повісток. Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів з цього приводу нараду. Він суворо засудив дії співробітників військкоматів й запевнив, що службові перевірки тривають.