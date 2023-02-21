В Одессе повестки будут вручаться под видеозапись, — Гуменюк

Сотрудникам центра комплектования выдадут бодикамеры

Потребность в мобилизации все еще есть, равно как и конфликтные ситуации при вручении повесток. Так что сотрудников центра комплектования в Одессе начали снаряжать нагрудными видеорегистраторами. Это делается для объективного разрешения спорных ситуаций, если таковые будут.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

"Каждая группа снаряжается. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если такая возникла", — отметила Наталья Гуменюк.

Скандальные повестки

14 февраля в сети появилось видео, как люди в военной форме "задерживали" мужчину. Некоторые паблики писали, что он якобы первый напал, впрочем, в ситуации разбираются военные. На видео видно, как он сопротивляется. Проходившая мимо женщина призывает "не издеваться" и спрашивает, "зачем они это делают".

Скандал со "скорой"

Напомним, недавно в Одессе был скандал по поводу резонансных ситуаций с вручением повесток. Командующий силами обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел по этому поводу совещание. Он строго осудил действия сотрудников военкоматов и заверил, что служебные проверки продолжаются.