Одесские коммунальщики стоят на защите Украины

Встать на защиту страны может каждый

Более двух сотен сотрудников Департамента жилищного хозяйства Одессы несут службу в рядах Вооруженных Сил. Отважные коммунальщики защищают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщила директор департамента Наталья Мостовских.

215 сотрудников — это работники 15 коммунальных предприятий и непосредственно департамента. В ВСУ служат 82 сотрудника КП "Одессамиэлектротранс" и 46 КП "Теплоснабжение города Одессы", 25 работников ЖКС Порто-Франковский и 18 КП "Городские дороги".

"Мы верим в наши ВСУ и гордимся каждым, кто защищает страну на поле боя", — подчеркнула директор.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Одесской области мобилизовано 116 медицинских работников. Один интерн уже погиб на фронте.

Отметим в Одессе продолжается набор добровольческого батальона "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.

Также в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплаты и льготы будут гарантировать.