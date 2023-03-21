Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесские коммунальщики стоят на защите Украины arrow

Одесские коммунальщики стоят на защите Украины

21 марта 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Встать на защиту страны может каждый
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Более двух сотен сотрудников Департамента жилищного хозяйства Одессы несут службу в рядах Вооруженных Сил. Отважные коммунальщики защищают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщила директор департамента Наталья Мостовских.

Читайте также:

215 сотрудников — это работники 15 коммунальных предприятий и непосредственно департамента. В ВСУ служат 82 сотрудника КП "Одессамиэлектротранс" и 46 КП "Теплоснабжение города Одессы", 25 работников ЖКС Порто-Франковский и 18 КП "Городские дороги".

"Мы верим в наши ВСУ и гордимся каждым, кто защищает страну на поле боя", — подчеркнула директор.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Одесской области мобилизовано 116 медицинских работников. Один интерн уже погиб на фронте.

Отметим в Одессе продолжается набор добровольческого батальона "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.

Также в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и будут освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплаты и льготы будут гарантировать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

19:23 Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали

19:20 В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

19:17 Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

19:13 ГБР установило новые детали смерти курсанта во Львове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Путин планирует частично применить “мирный план” Китая

19:00 Украинская авиация блестяще отработала по враждебным позициям, Генштаб рассказал детали

18:57 В Генштабе рассказали, как россия набирает "пушечное мясо" среди срочников

18:55 Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

18:39 Гонка искусственного интеллекта: Google запустил собственную версию ChatGPT

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Новина з відео

16:13 На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Новина з відео

15:43 Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Актуальное по теме

None 21 Март 19:36

Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

None 21 Март 19:21

Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали

None 21 Март 17:18

В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

None 21 Март 19:17

Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB