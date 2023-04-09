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Одеські комунальники відновили роботу теплиць

9 квітня 2023 14:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські комунальники відновили роботу теплиць
Теплиця на ділянці "Троянда". Фото: Одеська міська рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Спеціалісти КП "Міськзелентрест" відновили роботу теплиць на ділянці "Троянда". Вже незабаром нові паростки висадять у паркових зонах Одеси.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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"Тисячі паростків знайшли тут свій дім, у якому вони зміцніють, а потім радуватимуть містян яскравими барвами",— йдеться у повідомленні.

Тепличний комплекс розміром майже 600 м2 повністю відремонтований та обладнаний для вирощування квітів. В департаменті міського господарства планують незабаром завершити відновлення всього тепличного комплексу, а це майже 4000 м2. 

"Нині вже висаджено квіти у вазах, які незабаром будуть прикрашати центр міста. Тут же і паростки літніх квітів", —  розказав керівник КП "Міськзелентрест" Віталій Розкидний.

Зазначимо, напередодні одеські комунальники  провели екскурсію для одеситів та гостей міста парками Одеси. Після чого на одній із ділянок КП "Міськзелентрест", навчили гостей і їх дітей пікіруванню квітів, висадці їх у вазони та відкрили скриньку з таємницями одеських озеленювачів.

Крім того, маленькі учасники майстер-класу з задоволенням змогли спробувати свої сили як озеленювачі.

Нагадаємо, на вулицях Одеси висадили пів сотні квітів. Око містян радуватимуть маргаритки та віоли. 

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