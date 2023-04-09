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Одесские коммунальщики возобновили работу теплиц

9 апреля 2023 14:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесские коммунальщики возобновили работу теплиц
Теплица на участке "Роза". Фото: Одесский городской совет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Специалисты КП "Горзелентрест" возобновили работу теплиц на участке "Роза". Вскоре новые ростки высадят в парковых зонах Одессы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Тысячи побегов нашли здесь свой дом, в котором они окрепнут, а затем будут радовать горожан яркими красками", — говорится в сообщении.

Тепличный комплекс размером около 600 м2 полностью отремонтирован и оборудован для выращивания цветов. В департаменте городского хозяйства планируют вскоре завершить восстановление всего тепличного комплекса, а это около 4000 м2.

"Сейчас уже высажены цветы в вазах, которые вскоре будут украшать центр города. Здесь же и ростки летних цветов", — рассказал руководитель КП "Горзелентрест" Виталий Розкидный.

Отметим, накануне одесские коммунальщики провели экскурсию для одесситов и гостей города по паркам Одессы. После чего на одном из участков КП "Горзелентрест" научили гостей и их детишек пикированию цветов, высадке их в вазоны и открыли ящик с тайнами одесских озеленителей.

Кроме того, маленькие участники мастер-класса с удовольствием смогли попробовать свои силы как озеленители.

Напомним, на улицах Одессы высадили полсотни цветов. Глаз горожан будут радовать маргаритки и виолы.

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