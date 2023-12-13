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Одеські лікарі розповіли про стан постраждалого від дронового удару

13 грудня 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські лікарі розповіли про стан постраждалого від дронового удару
Лікарня, у якій лежить потерпілий. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час дронового удару на Одесу у ніч проти 13 грудня, ворог влучив на територію авторемонтного підприємства. У результаті удару виникла пожежа, у якій постраждали двоє людей. Пізніше їх було госпіталізовано.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив завідувач опікового відділення Олександр Ставратій. 

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За інформацією медика, вчора ввечері швидкою медичною допомогою у важкому стані був доставлений 51-річний чоловік з опіками другого ступеня, інгаляційною травмою та опіками дихальних шляхів середньої важкості

"Чоловіка одразу оглянули фахівці. Він має забійні рани голови, опіки шкіри повік. Наразі стан хворого важкий, але у стабільній динаміці", — сказав лікар.

Завідувач опікового відділення Олександр Ставратій. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на завтра у потерпілого запланована операція для перевірки стану внутрішніх органів.  

Зазначимо, що другого постраждалого у лікарні немає. У нього зафіксовано перелом гомілки. 

Що відомо про атаку у ніч проти 13 грудня

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня росіяни вкотре атакували Одесу ударними БпЛА. Військові показали перші кадри наслідків влучання у муніципальну інфраструктуру у межах міста, де було понівечено вантажні та цивільні автомобілі.

Також ми писали, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по цивільній інфраструктурі в Одесі. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.

Додамо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема, окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

 

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