Одесские врачи рассказали о состоянии пострадавшего от дронового удара

Больница, в которой лежит потерпевший. Фото: Новини.LIVE

Во время дронового удара в Одессу в ночь на 13 декабря враг попал на территорию авторемонтного предприятия. В результате удара возник пожар, в котором пострадали два человека. Позже они были госпитализованы.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил заведующий отделением ожогов Александр Ставратий.

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По информации медика, вчера вечером скорой медицинской помощью в тяжелом состоянии был доставлен 51-летний мужчина с ожогами второй степени, ингаляционной травмой и ожогами дыхательных путей средней тяжести.

"Мужчину сразу осмотрели специалисты. У него ушибы головы, ожоги кожи век. Сейчас состояние больного тяжелое, но в стабильной динамике", — сказал врач.

Заведующий отделением ожогов Александр Ставратий. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на завтра у потерпевшего запланирована операция по проверке состояния внутренних органов.

Отметим, что второго пострадавшего в больнице нет. У него зафиксирован перелом голени.

Что известно об атаке в ночь на 13 декабря

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными БпЛА. Военные показали первые кадры последствий попадания в муниципальную инфраструктуру в черте города, где были изуродованы грузовые и гражданские автомобили.

Также мы писали, что правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в Одессе. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.

Добавим, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесчину и Киев.