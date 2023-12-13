Одесские врачи рассказали о состоянии пострадавшего от дронового удара
Во время дронового удара в Одессу в ночь на 13 декабря враг попал на территорию авторемонтного предприятия. В результате удара возник пожар, в котором пострадали два человека. Позже они были госпитализованы.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил заведующий отделением ожогов Александр Ставратий.
По информации медика, вчера вечером скорой медицинской помощью в тяжелом состоянии был доставлен 51-летний мужчина с ожогами второй степени, ингаляционной травмой и ожогами дыхательных путей средней тяжести.
"Мужчину сразу осмотрели специалисты. У него ушибы головы, ожоги кожи век. Сейчас состояние больного тяжелое, но в стабильной динамике", — сказал врач.
Кроме того, на завтра у потерпевшего запланирована операция по проверке состояния внутренних органов.
Отметим, что второго пострадавшего в больнице нет. У него зафиксирован перелом голени.
Что известно об атаке в ночь на 13 декабря
Напомним, в ночь на 13 декабря россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными БпЛА. Военные показали первые кадры последствий попадания в муниципальную инфраструктуру в черте города, где были изуродованы грузовые и гражданские автомобили.
Также мы писали, что правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в Одессе. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.
Добавим, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесчину и Киев.
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