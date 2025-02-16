Одеська бригада ліквідувала офіцера радіорозвідки РФ

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Українські військові з одеської бригади виявили замаскований бліндаж росіян на Торецькому напрямку. Серед окупантів був офіцер радіорозвідки, який спробував утекти. Проте завдяки злагодженій роботі операторів дронів, артилерії та піхоти ворога було ліквідовано.

Кадри роботи зі знищення ворога показали в Telegram-каналі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Читайте також:

Знищення російського офіцера

За їхньою інформацією, під час одного з польотів на Торецькому напрямку розвідники підрозділу "Гюрза" Батальйону Безпілотних систем (ББпС) виявили замаскований бліндаж окупантів. Він був захований серед сміття, що ускладнювало його ідентифікацію. Як з’ясувалося, там перебували не лише звичайні піхотинці, а й цінна ціль — офіцер російської радіорозвідки.

Оператори дронів швидко відреагували: кілька влучних скидів запалили укриття, знищивши обладнання та ліквідувавши частину окупантів. Паніка змусила офіцера викликати евакуаційну групу, але вона не змогла далеко просунутися. Вже за кілька метрів її зустрів FPV-дрон, який ворог зумів збити, проте це дало час іншим екіпажам та мінометникам вийти на ціль.

В результаті злагодженої роботи підрозділів ББпС, 2-го механізованого і 4-го стрілецького батальйонів 28-ї бригади, а також військових із 93-ї ОМБр, російський офіцер та його група були ліквідовані.

Нагадаємо, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Також Українські пілоти перетворили російські БМП, танки та РСЗВ на купу металобрухту.