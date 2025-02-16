Одесская бригада ликвидировала офицера радиоразведки РФ

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Украинские военные из одесской бригады обнаружили замаскированный блиндаж россиян на Торецком направлении. Среди оккупантов был офицер радиоразведки, который попытался убежать. Однако благодаря слаженной работе операторов дронов, артиллерии и пехоты враг был ликвидирован.

Кадры работы по уничтожению врага показали в Telegram-канале 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Уничтожение российского офицера

По их информации, во время одного из полетов на Торецком направлении разведчики подразделения "Гюрза" Батальона Беспилотных систем (ББпС) обнаружили замаскированный блиндаж оккупантов. Он был спрятан среди мусора, что затрудняло его идентификацию. Как выяснилось, там находились не только обычные пехотинцы, но и ценная цель — офицер российской радиоразведки.

Операторы дронов быстро отреагировали: несколько точных сбросов зажгли укрытие, уничтожив оборудование и ликвидировав часть оккупантов. Паника заставила офицера вызвать эвакуационную группу, но она не смогла далеко продвинуться. Уже через несколько метров ее встретил FPV-дрон, который враг сумел сбить, однако это дало время другим экипажам и минометчикам выйти на цель.

В результате слаженной работы подразделений ББпС, 2-го механизированного и 4-го стрелкового батальонов 28-й бригады, а также военных из 93-й ОМБр, российский офицер и его группа были ликвидированы.

Напомним, воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Также Украинские пилоты превратили российские БМП, танки и РСЗО в кучу металлолома.