Одеські Лицарі зупинили штурм ворога за допомогою FPV-дрона

Росіяни тікають від українського дрона. Фото: скриншот

У мережі зʼявилося відео спроби наступу російських загарбників на східному напрямку фронту. Однак для одного з окупантів цей штурм став останнім завдяки дрону одеської бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Відповідне відео у себе в Telegram-каналі опублікував блогер Сергій Стерненко.

Читайте також:

На відео зафіксовано, як група намагалася повернутися на позиції після невдалого штурму укріплень українських бійців. Проте одному з окупантів не пощастило та в нього прилетів дрон одеської 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

За інформацією бійців, саме дрони наразі компенсують дефіцит боєприпасів на фронті, тож вони стали основною силою, яка зупиняє наступи ворога.

Масштабний збір на дрони

Окрім того, через логістичні ускладнення з-за кордону на час різдвяно-новорічних свят доставка FPV-дронів на фронт дещо ускладнюється. Через це активіст Стерненко оголосив збір на 2 000 дронів для компенсування щоденних відправок.

Нагадаємо, У Службі безпеки України розсекретили назву нового морського дрона, який у взаємодії з чинним дроном Sea Baby витісняє з української акваторії Чорноморський флот Росії. Новітній дрон має назву "Мамай".

Також ми писали, що на Одещині активно комплектують додаткові мобільні ППО для оперативного реагування на дронові загрози. Однак наразі існують складнощі із закупівлею пікапів для груп.