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Одесские Рыцари остановили штурм врага с помощью FPV-дрона

25 декабря 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские Рыцари остановили штурм врага с помощью FPV-дрона
Россияне бегут от украинского дрона. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появились видео попытки наступления российских захватчиков на восточном направлении фронта. Однако для одного из оккупантов этот штурм стал последним, благодаря дрону одесской бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Соответствующее видео у себя в Telegram-канале опубликовал блогер Сергей Стерненко.

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На видео зафиксировано, как группа пыталась вернуться на позиции после неудачного штурма укреплений украинских бойцов. Однако одному из оккупантов не повезло, и в него прилетел одесский дрон 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

По информации бойцов, именно дроны компенсируют дефицит боеприпасов на фронте, поэтому они стали основной силой, которая останавливает наступление врага.

Масштабный сбор на дроны

Кроме того, из-за логистических осложнений из-за границы на время рождественско-новогодних праздников доставка FPV-дронов на фронт несколько усложняется. Поэтому активист Стерненко объявил сбор на 2 000 дронов для компенсации ежедневных отправок.

Напомним, В Службе безопасности Украины рассекретили название нового морского дрона, который во взаимодействии с действующим дроном Sea Baby вытесняет из украинской акватории Черноморский флот России. Новейший дрон называется "Мамай".

Также мы писали, что в Одесской области активно комплектуют дополнительные мобильные ПВО для оперативного реагирования на дроновые угрозы. Однако существуют сложности с закупкой пикапов для групп.

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