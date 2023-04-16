Одеські фахівці реставрували твори станкового живопису

Робота над відновленням картини. Фото: Національний науково-дослідний реставраційний центр України

В Чорноморському музеї образотворчих мистецтв ім. О.М. Білого художники відновили картини. Для реставрації відібрали шість картин художника Попова Олексія Олексійовича з колекції музею.

Про це повідомляє Національний науково-дослідний реставраційний центр України.

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"Художники-реставратори творів станкового живопису Ілля Поляков, Вадим Онопрієнко, Наталія Кудіна та Діана Ісаєва поетапно провели видалення пилових забруднень лицевого та зворотного боків полотен, здійснили локальне укріплення ґрунту та фарбового шару, усунули деформації основи, підвели реставраційний ґрунт у місця втрат живопису, тонували реставраційні доповнення та вкрили захисним шаром лаку місця тонувань", — йдеться у повідомленні.

Алла Мацкевич, художник-реставратор графічних творів, відреставрувала дві акварелі Попова О.О. та одну акварель Золочевського Ю.М.

Фахівці Одеської філії виконали також обстеження стану збереженості 11 творів олійного живопису та 45 графічних робіт у фондах музею.

Нагадаємо, з метою збереження історичної спадщини України, генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле оголосила про нову ініціативу щодо збереження колекції Одеського археологічного музею. Це стало можливим завдяки сприянню послів доброї волі ЮНЕСКО.