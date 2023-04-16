Одесские специалисты реставрировали произведения станковой живописи

Работа над восстановлением картины. Фото: Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины

В Черноморском музее изобразительных искусств им. О.М. Белого художники восстановили картины. Для реставрации было отобрано шесть картин художника Попова Алексея Алексеевича из коллекции музея.

Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины.

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Отобранные картины нуждались в проведении консервационно-реставрационных мероприятий.

"Художники-реставраторы произведений станковой живописи Илья Поляков, Вадим Оноприенко, Наталья Кудина и Диана Исаева поэтапно провели удаление пылевых загрязнений лицевой и обратной сторон полотен, осуществили локальное укрепление грунта и красного слоя, устранили деформации, реставрационные дополнения и покрыли защитным слоем лака места тонировок", — говорится в сообщении.

Алла Мацкевич — художник-реставратор графических произведений, отреставрировала две акварели Попова А.А. и одну акварель Золочевского Ю.М.

Специалисты Одесского филиала выполнили также обследование состояния сохранности 11 произведений живописи и 45 графических работ в фондах музея.

Напомним, с целью сохранения исторического наследия Украины, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле объявила о новой инициативе по сохранению коллекции Одесского археологического музея. Это стало возможным благодаря содействию послов доброй воли ЮНЕСКО.