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Одеські митники передали ЗСУ конфісковані човни

18 серпня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські митники передали ЗСУ конфісковані човни
Розвантаження човнів для ЗСУ. Фото: Одеська митниця
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські митники передали 8 човнів типу "Прогрес" та "Южанка" для потреб Збройних сил України. Ці плавзасоби, раніше використовувалися контрабандистами для перевезення тютюнових виробів, тепер будуть служити для боротьби за нашу Перемогу.

Про це повідомляє Одеська митниця.

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Плавзасоби були конфісковані ще до початку конфлікту, у рамках справ про порушення митних правил. Після завершення процесу конфіскації вони перейшли у власність держави. Процес передачі цих човнів до одного із підрозділів територіальної оборони здійснювався відповідно до вимог Закону України "Про основи національного супротиву", дозволяючи використовувати конфісковану власність для захисту країни.

Човни для ЗСУ. Фото: Фото: Одеська митниця

Допомога ЗСУ

Нагадаємо, оборонці України отримали цінний дарунок від громадських активістів. Бійцям бригади "Кара-Даг" передали карету швидкої допомоги та медикаменти.

Також ми писали, що в Одесі відбувся концерт харківського виконавця Міші Крупіна з гуртом "Корупція". Він входить у серію благодійних концертів, метою яких є збір коштів на придбання позашляховиків для ЗСУ. Кореспонденти Новини.LIVE побували на концерті та готові розповісти про найцікавіше.

Зазначимо, в Одесі планують відкрити комунальний хаб для ветеранів війни. Він матиме назву "Сервісний офіс" та обслуговуватиметься з бюджету міста.

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