Одесские таможенники передали ВСУ конфискованные лодки
Одесские таможенники передали 8 лодок типа "Прогресс" и "Южанка" для нужд Вооруженных сил Украины. Эти плавсредства, ранее использовавшиеся контрабандистами для перевозки табачных изделий, теперь будут служить для борьбы за нашу Победу.
Об этом сообщает Одесская таможня.
Плавсредства были конфискованы еще до начала конфликта в рамках дел о нарушении таможенных правил. После завершения процесса конфискации они перешли в собственность государства. Процесс передачи этих лодок в одно из подразделений территориальной обороны осуществлялся в соответствии с требованиями Закона Украины "Об основах национального сопротивления", позволяя использовать конфискованную собственность для защиты страны.
Помощь ВСУ
Напомним, защитники Украины получили ценный подарок от гражданских активистов. Бойцам бригады "Кара-Даг" передали карету скорой помощи и медикаменты.
Также мы писали, что в Одессе прошел концерт харьковского исполнителя Миши Крупина с группой "Коррупция". Он входит в серию благотворительных концертов, целью которых является сбор средств на приобретение внедорожников для ВСУ. Корреспонденты Новини.LIVE побывали на концерте и готовы рассказать о самом интересном.
Отметим, что в Одессе планируют открыть коммунальный хаб для ветеранов войны. Он будет называться "Сервисный офис" и будет обслуживаться из бюджета города.