Одесские таможенники передали ВСУ конфискованные лодки

Разгрузка лодок для ВСУ. Фото: Одесская таможня

Одесские таможенники передали 8 лодок типа "Прогресс" и "Южанка" для нужд Вооруженных сил Украины. Эти плавсредства, ранее использовавшиеся контрабандистами для перевозки табачных изделий, теперь будут служить для борьбы за нашу Победу.

Об этом сообщает Одесская таможня.

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Плавсредства были конфискованы еще до начала конфликта в рамках дел о нарушении таможенных правил. После завершения процесса конфискации они перешли в собственность государства. Процесс передачи этих лодок в одно из подразделений территориальной обороны осуществлялся в соответствии с требованиями Закона Украины "Об основах национального сопротивления", позволяя использовать конфискованную собственность для защиты страны.

Лодки для ВСУ. Фото: Фото: Одесская таможня

Помощь ВСУ

Напомним, защитники Украины получили ценный подарок от гражданских активистов. Бойцам бригады "Кара-Даг" передали карету скорой помощи и медикаменты.

Также мы писали, что в Одессе прошел концерт харьковского исполнителя Миши Крупина с группой "Коррупция". Он входит в серию благотворительных концертов, целью которых является сбор средств на приобретение внедорожников для ВСУ. Корреспонденты Новини.LIVE побывали на концерте и готовы рассказать о самом интересном.

Отметим, что в Одессе планируют открыть коммунальный хаб для ветеранов войны. Он будет называться "Сервисный офис" и будет обслуживаться из бюджета города.