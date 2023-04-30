Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські морські прикордонники показали особливості своєї роботи arrow

Одеські морські прикордонники показали особливості своєї роботи

30 квітня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські прикордонники показали особливості своєї роботи
Прикордонники несуть службу. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні в Україні відзначають День прикордонника. На честь свята одеські морські вартові показали особливості своєї роботи.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Читайте також:

"Роки розв’язаної Росією війни чітко показують надзвичайну важливість надійної охорони та захисту державного кордону, і саме прикордонники перші відчули підступність ворога. Проте, ми вистояли, набули досвіду і стали сильнішими. Але ціна тому – людські життя", — зазначають прикордонники.

Історія заснування свята

30 квітня День прикордонника відзначається з 2018 року, після відповідного указу президента України Петра Порошенка, який він підписав на честь сторіччя Прикордонної служби. В цей день у 1918 році українські війська біля станції Колпакова встановили свої символи на кордоні Української держави та Росії.

За часів СРСР День прикордонника відзначався 28 травня. Після проголошення Україною незалежності свято було перенесене на 4 листопада, але у 2003 році президент Леонід Кучма повернув попередню дату святкування.

Нагадаємо, цьогоріч прикордонній службі України виповнюється 105 років. На честь ювілею в Одесі відкрили монумент пам'яті всім загиблим героям-прикордонникам.

Додамо, Володимир Зеленський привітав співробітників ДПСУ із Днем прикордонника. Президент нагадав, що саме прикордонники першими зустріли ворога під час вторгнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB