Одеські прикордонники показали особливості своєї роботи

Прикордонники несуть службу. Фото: ДПСУ

Сьогодні в Україні відзначають День прикордонника. На честь свята одеські морські вартові показали особливості своєї роботи.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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"Роки розв’язаної Росією війни чітко показують надзвичайну важливість надійної охорони та захисту державного кордону, і саме прикордонники перші відчули підступність ворога. Проте, ми вистояли, набули досвіду і стали сильнішими. Але ціна тому – людські життя", — зазначають прикордонники.

Історія заснування свята

30 квітня День прикордонника відзначається з 2018 року, після відповідного указу президента України Петра Порошенка, який він підписав на честь сторіччя Прикордонної служби. В цей день у 1918 році українські війська біля станції Колпакова встановили свої символи на кордоні Української держави та Росії.

За часів СРСР День прикордонника відзначався 28 травня. Після проголошення Україною незалежності свято було перенесене на 4 листопада, але у 2003 році президент Леонід Кучма повернув попередню дату святкування.

Нагадаємо, цьогоріч прикордонній службі України виповнюється 105 років. На честь ювілею в Одесі відкрили монумент пам'яті всім загиблим героям-прикордонникам.

Додамо, Володимир Зеленський привітав співробітників ДПСУ із Днем прикордонника. Президент нагадав, що саме прикордонники першими зустріли ворога під час вторгнення.