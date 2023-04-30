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Одесские морские пограничники показали особенности своей работы

30 апреля 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские пограничники показали особенности своей работы
Пограничники несут службу. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в Украине отмечают День пограничника. В честь праздника одесские морские стражи показали особенности своей работы.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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"Годы развязанной Россией войны четко показывают чрезвычайную важность надежной охраны и защиты государственной границы, и именно пограничники первые почувствовали коварство врага. Тем не менее мы выстояли, приобрели опыт и стали сильнее. Но цена назад - человеческие жизни", — отмечают пограничники.

История основания праздника

30 апреля День пограничника отмечается с 2018 года после соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко, который он подписал в честь столетия Пограничной службы. В этот день в 1918 году украинские войска у станции Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства и России.

При СССР День пограничника отмечался 28 мая. После провозглашения независимостью Украины праздник был перенесен на 4 ноября, но в 2003 году президент Леонид Кучма вернул предыдущую дату празднования.

Напомним, в этом году пограничной службе Украины исполняется 105 лет. В честь юбилея в Одессе открыли монумент памяти всем погибшим героям-пограничникам.

Добавим, Владимир Зеленский поздравил сотрудников ГНСУ с Днем пограничника. Президент напомнил, что пограничники первыми встретили врага во время вторжения.

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