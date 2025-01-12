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Одеські нацгвардійці показали, як знищують російський дрон

12 січня 2025 17:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеські нацгвардійці знищили ворожий дрон "Ланцет"
Російський дрон камікадзе "Ланцет". Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Оператори безпілотних авіаційних комплексів одеської бригади ефективно виявили та знищили російський дрон-камікадзе. Захисники стверджують, що готові протистояти будь-якій загрозі, яка зазіхає на безпеку України.

Відео своєї роботи опублікувала у Facebook пресслужба бригади.

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Нацгвардійці з 11-ї бригади продемонстрували високу майстерність під час ліквідації ворожого дрона-камікадзе "Ланцет". Безпілотний ударний апарат був помічений завдяки використанню сучасних авіаційних технологій. Відстеживши траєкторію польоту, оператори вчасно зреагували та нейтралізували загрозу, попередивши можливі жертви та руйнування.

"Кожна спроба ворога атакувати нашу землю буде приречена на провал. Ми готові захищати нашу країну від будь-якої техніки, дронів чи окупантів. І так буде з кожним!" — підписали відео в бригаді.

В бригаді також закликали всіх охочих приєднуватися до підрозділу і разом знищувати ворога на полі бою.

Телефони:
+380967173012
+380963010880
+380932517098

Нагадаємо, в Одесі відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників. Також ми писали, що Одеська область серед лідерів в Україні за площею проданих земель торік.

Одеса Нацгвардія Одеська область Бригада Новини Одеси дрон-камікадзе

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