Одесские нацгвардейцы уничтожили вражеский дрон "Ланцет"

Российский дрон камикадзе "Ланцет". Фото: скриншот

Операторы беспилотных авиационных комплексов одесской бригады эффективно обнаружили и уничтожили российский дрон-камикадзе. Защитники утверждают, что готовы противостоять любой угрозе, которая посягает на безопасность Украины.

Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.

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Нацгвардейцы из 11-й бригады продемонстрировали высокое мастерство во время ликвидации вражеского дрона-камикадзе "Ланцет". Беспилотный ударный аппарат был замечен благодаря использованию современных авиационных технологий. Отследив траекторию полета, операторы вовремя среагировали и нейтрализовали угрозу, предупредив возможные жертвы и разрушения.

"Каждая попытка врага атаковать нашу землю будет обречена на провал. Мы готовы защищать нашу страну от любой техники, дронов или оккупантов. И так будет с каждым!" — подписали видео в бригаде.

В бригаде также призвали всех желающих присоединяться к подразделению и вместе уничтожать врага на поле боя.

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Напомним, в Одессе состоялась очередная акция в поддержку военнопленных защитников. Также мы писали, что Одесская область среди лидеров в Украине по площади проданных земель в прошлом году.