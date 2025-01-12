Одесские нацгвардейцы уничтожили вражеский дрон "Ланцет"

Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают российский дрон
Операторы беспилотных авиационных комплексов одесской бригады эффективно обнаружили и уничтожили российский дрон-камикадзе. Защитники утверждают, что готовы противостоять любой угрозе, которая посягает на безопасность Украины.
Видео своей работы опубликовала в Facebook пресс-служба бригады.
Нацгвардейцы уничтожают дрон
Нацгвардейцы из 11-й бригады продемонстрировали высокое мастерство во время ликвидации вражеского дрона-камикадзе "Ланцет". Беспилотный ударный аппарат был замечен благодаря использованию современных авиационных технологий. Отследив траекторию полета, операторы вовремя среагировали и нейтрализовали угрозу, предупредив возможные жертвы и разрушения.
"Каждая попытка врага атаковать нашу землю будет обречена на провал. Мы готовы защищать нашу страну от любой техники, дронов или оккупантов. И так будет с каждым!" — подписали видео в бригаде.
В бригаде также призвали всех желающих присоединяться к подразделению и вместе уничтожать врага на поле боя.
Телефоны:
+380967173012
+380963010880
+380932517098
Напомним, в Одессе состоялась очередная акция в поддержку военнопленных защитников. Также мы писали, что Одесская область среди лидеров в Украине по площади проданных земель в прошлом году.
Читайте Новини.LIVE!