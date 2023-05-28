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Одеські патрульні врятували чотирилапого

28 травня 2023 11:17
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеські патрульні врятували чотирипалого
Врятований собака. Фото: Патрульна поліція Одеської області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеські інспектори та небайдужі містяни врятували собаку. Тварина могла  загинути від задухи. 

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Небайдужі громадяни звернулися до інспекторів із проханням допомогти собаці, який знаходився у зачиненій автівці. 

Патрульні розшукали власницю автівки. Жінка відпочивала в одному з закладів харчування неподалік. На щастя, з песиком все було добре, його дістали з авто, напоїли водою та заспокоїли.

На жінку склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП.

"Друзі, вкотре нагадуємо, не залишайте своїх улюбленців в зачиненому авто. Адже у них теж може статися тепловий та сонячний удари",— йдеться у повідомленні.

Як допомогти собаці, якщо тварина все ж таки отримала тепловий удар:

  • негайно перемістіть тварину у прохолодне місце;
  • дайте попити води;
  • намочіть шерсть собаки прохолодною водою;
  • виміряйте температуру тіла, треба, щоб вона була не вищою 39 градусів. Якщо більше — продовжуйте охолодження; якнайшвидше покажіть пса ветеринарові.

Ще одного пса врятували у селі Десантне Вилківської територіальної громади Ізмаїльського району. Співробітники ДСНС дістали із чотириметрової ями собаку. Чотирилапий провалився туди та не міг самостійно вибратися.

Цілого та неушкодженого його витягли та передали господарям.

Нагадаємо, кінологів 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного ОТО НГУ нагородили за сумлінну службу та високі показники під час відсічі збройної агресії РФ. Медаль "За віддану службу" ІІІ ступеня отримала і гвардійська німецька вівчарка Кіра.

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