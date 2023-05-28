Одесские патрульные спасли четырехпалого

Спасенная собака. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Одесские инспекторы и небезразличные горожане спасли собаку. Животное могло погибнуть от удушья.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Неравнодушные граждане обратились к инспекторам с просьбой помочь собаке, которая находилась в закрытом автомобиле.

Патрульные разыскали владелицу автомобиля. Женщина отдыхала в одном из заведений питания неподалеку. К счастью, с собакой все было хорошо, ее достали из авто, напоили водой и успокоили.

На женщину составили админматериалы по ч. 1 ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КУоАП.

"Друзья, в который раз напоминаем, не оставляйте своих любимцев в закрытом авто. Ведь у них тоже может произойти тепловой и солнечный удары", — говорится в сообщении.

Как помочь собаке, если животное все же получило тепловой удар:

немедленно переместите животное в прохладное место;

дайте попить воды;

намочите шерсть собаки прохладной водой;

измерьте температуру тела, нужно, чтобы она была не выше 39 градусов. Если больше — продолжайте охлаждение;

как можно быстрее покажите пса ветеринару.

Еще одну собаку спасли в селе Десантное Вилковской территориальной общины Измаильского района. Сотрудники ГСЧС достали из четырехметровой ямы пса. Он провалился туда и не мог самостоятельно выбраться.

Целого и невредимого его извлекли и передали хозяевам.

Напомним, кинологов 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ наградили за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии РФ. Медаль "За преданную службу" ІІІ степени получила и гвардейская немецкая овчарка Кира.