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Одеські патрульні врятували у Херсоні рядового Мавіка

15 травня 2023 16:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські патрульні врятували рядового Мавіка у Херсоні
Рядовий Мавік. Фото: Скриншот
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Після чергового обстрілу Херсона, одеські патрульні врятували рядового Мавіка. Совеня вже передали до Одеського зоопарку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Днями після чергового обстрілу окупантами Херсона, одеські патрульні, які несуть службу у зведеному загоні, обстежували прилеглу територію. Рухаючись однією з вулиці міста, патрульні побачили на дорозі совеня.

Інспектори Володимир Криницький, Олександр Парух та Руслан Пайлик не залишились осторонь: підібрали пташеня та й навіть назвали — рядовий Мавік.

"Mavic — це такі дрони. І ми можемо спостерігати, як ці маленькі, але надважливі пташки нищать окупантів, наводять арту і рятують життя. Тому так і вирішили назвати малого", — розповідає Володимир Криницький.

Потім патрульні зателефонували директорові одеського зоопарку, який залюбки відгукнувся. Пташеня передали маршрутним транспортним засобом до Одеси, де на Мавіка вже очікували зоопрацівники.

Орнітологи оглянули, нагодували малого та наразі піклуються про нього.

Нагадаємо, одеські патрульні затримали чоловіка, який мав при собі заборонені речовини, які сховав у горіхи. Поліцейські вилучили у наркокур’єра 35 згортків з наркотиками.

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