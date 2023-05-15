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Одесские патрульные спасли в Херсоне рядового Мавика

15 мая 2023 16:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские патрульные спасли рядового Мавика в Херсоне
Рядовой Мавик. Фото: Скриншот
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

После очередного обстрела Херсона одесские патрульные спасли рядового Мавика. Совенка уже передали в Одесский зоопарк.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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На днях после очередного обстрела оккупантами Херсона одесские патрульные, которые несут службу в сводном отряде, обследовали прилегающую территорию. Двигаясь по одной из улиц города, патрульные увидели на дороге совенка.

Инспекторы Владимир Криницкий, Александр Парух и Руслан Пайлик не остались в стороне: подобрали птенца и даже назвали рядовой Мавик.

"Mavic — это такие дроны. И мы можем наблюдать, как эти маленькие, но сверхважные птички уничтожают оккупантов, наводят арту и спасают жизнь. Поэтому так и решили назвать малыша", — рассказывает Владимир Криницкий.

Затем патрульные позвонили директору одесского зоопарка, который охотно отозвался. Птенца передали маршрутным транспортным средством в Одессу, где Мавика уже ожидали зооработники.

Орнитологи осмотрели, накормили малыша и заботятся о нем.

Напомним, одесские патрульные задержали мужчину, который имел при себе запрещенные вещества, спрятанные в орехи. Полицейские изъяли у наркокурьера 35 свертков с наркотиками.

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