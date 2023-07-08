Одеські поліцейські разом з дітьми збирали кошти для підтримки військових

Благодійний захід в парку. Фото: ГУНП в Одеській області

У парку імені Тараса Шевченка в Одесі відбувся особливий захід, ініційований відділом ювенальної превенції ГУНП в Одеській області. Поліцейські разом з маленькими містянами та благодійниками зібрали кошти для потреб військових.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Учасники заходу приготували різноманітні смаколики, піцу, напої та солодку вату, якими пригощали відвідувачів парку. Під час благодійної акції лунали патріотичні пісні та заклики допомагати нашим героям, які зі звитягою захищають Україну від російських окупантів.

Поліцейська разом із дівчинкою робить солодку вату. Фото: ГУНП в Одеській області

Відвідувачі парку могли залишити благодійний внесок на ЗСУ. Фото: ГУНП в Одеській області

Дітям малювали аквагрим у вигляді прапора України. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеса допомагає ЗСУ

Одеса продовжує активно допомагати українським захисникам, розширюючи свою підтримку. Вчора ще дев'ять позашляховиків та автомобіль швидкої допомоги були відправлені до однієї з бригад.

Нагадаємо, в Одесі відбудеться благодійний концерт. Зібрані під час заходу гроші будуть передані у благодійний фонд "Корпорація Монстрів" для забезпечення тактичної медицини для наших захисників. Зробити внески можна буде особисто в бокси перед концертом або онлайн по QR коду, який є і на афішах заходу.