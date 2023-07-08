Одесские полицейские вместе с детьми собирали средства для поддержки военных

Благотворительное мероприятие в парке. Фото: ГУНП в Одесской области

В парке имени Тараса Шевченко в Одессе состоялось особое мероприятие, инициированное отделом ювенальной превенции ГУНП в Одесской области. Полицейские вместе с маленькими горожанами и благодетелями собрали средства для военных нужд.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Участники мероприятия приготовили разнообразные вкусности, пиццу, напитки и сладкую вату, которыми угощали посетителей парка. Во время благотворительной акции звучали патриотические песни и призывы помогать нашим героям, с победой защищающим Украину от российских оккупантов.

Полицейский вместе с девочкой делает сладкую вату. Фото: ГУНП в Одесской области

Посетители парка могли оставить благотворительный вклад в ВСУ. Фото: ГУНП в Одесской области

Детям рисовали аквагрим в виде флага Украины. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесса помогает ВСУ

Одесса продолжает активно помогать украинским защитникам, расширяя свою поддержку. Вчера еще девять внедорожников и автомобиль скорой помощи были отправлены в одну из бригад.

Напомним, в Одессе пройдет благотворительный концерт. Собранные на мероприятии деньги будут переданы в благотворительный фонд "Корпорация Монстров" для обеспечения тактической медицины для наших защитников. Сделать взносы можно будет лично в боксы перед концертом или онлайн по QR коду, который есть и на афишах мероприятия.