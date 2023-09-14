Одеські поліцейські виявили авто, вщерть забите вибухівкою

Слідчо-оперативна група оглядає небезпечні предмети. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліція виявила та затримала чоловіка, який керував автомобілем, наповненим різними видами вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Він незаконно придбав та зберігав гранати, запали до них, міни, тротилові шашки та інші смертельно небезпечні предмети.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Зловмисника, 34-річного містянина, затримали в процесі складання протоколу за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, як передбачено ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але справа прийняла несподіваний оберт, коли поліцейські помітили у його транспортному засобі предмет, що нагадував протипіхотну міну. Негайно була викликана слідчо-оперативна група.

Після ретельного огляду автомобіля спеціалісти-вибухотехніки разом з територіальними поліцейськими виявили 12 гранат ыз запалами і без, 11 тротилових шашок, сигнальну та протипіхотну міну, три відрізки вогнепровідного шнура і запалювальну трубку. Усі вилучені предмети були відправлені на експертизу.







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Яке покарання чекає на "любителя небезпечних предметів"

За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а саме у придбанні та зберіганні вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, і слідчі вже розглядають питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть походження та мету зберігання заборонених предметів.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці виявили порушника, який ризикує провести щонайменше три роки за ґратами через незаконний обіг бойових припасів. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Варненській, коли той намагався продати гранату одному з місцевих мешканців лише за тисячу гривень.