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Одесские полицейские обнаружили авто полностью забитое взрывчаткой

14 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские полицейские обнаружили авто полностью забитое взрывчаткой
Следственно-оперативная группа осматривает опасные предметы. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полиция обнаружила и задержала мужчину, управлявшего автомобилем, наполненным разными видами взрывных устройств и опасных веществ. Он незаконно приобрел и хранил гранаты, впали в них, мины, тротиловые шашки и другие смертельно опасные предметы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Злоумышленника, 34-летнего горожанина, задержали в процессе составления протокола за отказ от прохождения ввиду состояния алкогольного опьянения, как предусмотрено ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Но дело приняло неожиданный оборот, когда полицейские заметили в его транспортном средстве предмет, напоминавший противопехотную мину. Немедленно была вызвана следственно-оперативная группа.

После тщательного осмотра автомобиля специалисты-взрывотехники вместе с территориальными полицейскими обнаружили в 12 гранат с зажиганиями и без, 11 тротиловых шашек, сигнальную и противопехотную мину, три отрезка огнепроводного шнура и зажигательную трубку. Все изъятые предметы были отправлены на экспертизу.

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Какое наказание ждет "любителя опасных предметов"

При наличии достаточных улик, собранных полицейскими, фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а именно при приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и следователи уже рассматривают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства полицейские будут устанавливать происхождение и цель хранения запрещенных предметов.

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили нарушителя, который рискует провести не менее трех лет за решеткой из-за незаконного оборота боевых припасов. Оперативники задержали мужчину на улице Варненской, когда тот пытался продать гранату одному из местных жителей всего за тысячу гривен.

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