Експорт послуг Одещини 2025: що приносить найбільше грошей

За дев’ять місяців 2025 року Одещина продала світу послуг на 546,1 млн доларів, а імпортувала на 364. Найбільше зросли поставки до Румунії та Молдови, а от з Китаєм та Польщею — значний мінус.

Про це свідчать дані Головного управління статистики в Одеській області.

Хто купує послуги Одещини

Найбільшими покупцями одеських послуг стали країни Європейського Союзу — на них припадає понад 226 млн доларів експорту. Абсолютним лідером серед партнерів стала Румунія, яка збільшила закупівлю послуг у регіону майже у вісім разів — до 52,7 млн доларів. Також активно росли поставки до Німеччини, Данії та США.

Суттєві обсяги експорту зафіксовані й в менш очевидних напрямках: Беліз, Маршаллові острови, Британські Віргінські острови та Ліберія. Їхній попит пов’язаний з морським транспортом, де Одещина історично тримає сильні позиції.

Водночас найбільший негативний баланс сформувався у торгівлі з Китаєм, Литвою та Польщею — саме з цих країн область найбільше імпортує послуги.

Транспорт тримає область на плаву

Основний прибуток регіону й надалі приносить логістика: транспортні послуги становлять понад 71% усього експорту.

Найбільший внесок забезпечує морський транспорт — 214,5 млн доларів, що відображає роботу портової інфраструктури та логістичних компаній. Суттєво зросли й послуги автомобільного транспорту, які збільшилися більше ніж удвічі.

Річкові перевезення також демонструють стабільний інтерес партнерів — понад 9 млн доларів.

IT та ділові послуги

Попри війну і складну логістику, область демонструє впевнений ріст у сфері технологій. Експорт IT та телекомунікаційних послуг досяг 45,4 млн доларів, збільшившись на 18%. Це забезпечило одне з найбільших позитивних сальдо (Ред. різниця між експортом та імпортом) серед усіх галузей — плюс 41,9 млн доларів.

Ще один сильний сегмент — ділові та консалтингові послуги, які принесли регіону 91 млн доларів експорту. Попит на аналітику, технічну підтримку, брокерські та інші професійні сервіси стабільно зростає.

Де область втрачає гроші

Є й проблемні напрямки. Найгірше співвідношення експорту та імпорту — у сфері подорожей. Попит на в’їзні туристичні послуги значно знизився, що спричинило від’ємне сальдо в — 5 млн доларів.

