Одесские услуги в мире — какие страны принесли области миллионы

Дата публикации 23 ноября 2025 10:51
обновлено: 10:39
Экспорт услуг Одесской области в 2025 году: что приносит больше всего денег
Женщины смотрят данные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За девять месяцев 2025 года Одесская область продала миру услуг на 546,1 млн долларов, а импортировала на 364. Больше всего выросли поставки в Румынию и Молдову, а вот с Китаем и Польшей — значительный минус.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Одесской области.

Читайте также:

Кто покупает услуги Одесской области

Крупнейшими покупателями одесских услуг стали страны Европейского Союза — на них приходится более 226 млн долларов экспорта. Абсолютным лидером среди партнеров стала Румыния, которая увеличила закупку услуг у региона почти в восемь раз — до 52,7 млн долларов. Также активно росли поставки в Германию, Данию и США.

Существенные объемы экспорта зафиксированы и в менее очевидных направлениях: Белиз, Маршалловы острова, Британские Виргинские острова и Либерия. Их спрос связан с морским транспортом, где Одесчина исторически держит сильные позиции.

Одеський порт
Порт в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В то же время наибольший отрицательный баланс сформировался в торговле с Китаем, Литвой и Польшей — именно из этих стран область больше всего импортирует услуги.

Транспорт держит область на плаву

Основную прибыль региону и в дальнейшем приносит логистика: транспортные услуги составляют более 71% всего экспорта.

  • Наибольший вклад обеспечивает морской транспорт — 214,5 млн долларов, что отражает работу портовой инфраструктуры и логистических компаний. Существенно выросли и услуги автомобильного транспорта, которые увеличились более чем вдвое.
  • Речные перевозки также демонстрируют стабильный интерес партнеров — более 9 млн долларов.

IT и деловые услуги

Несмотря на войну и сложную логистику, область демонстрирует уверенный рост в сфере технологий. Экспорт IT и телекоммуникационных услуг достиг 45,4 млн долларов, увеличившись на 18%. Это обеспечило одно из крупнейших положительных сальдо (Ред. разница между экспортом и импортом) среди всех отраслей — плюс 41,9 млн долларов.

Еще один сильный сегмент — деловые и консалтинговые услуги, которые принесли региону 91 млн долларов экспорта. Спрос на аналитику, техническую поддержку, брокерские и другие профессиональные сервисы стабильно растет.

Где область теряет деньги

Есть и проблемные направления. Худшее соотношение экспорта и импорта — в сфере путешествий. Спрос на въездные туристические услуги значительно снизился, что повлекло отрицательное сальдо в 5 млн долларов.

Напомним, мы писали, что ресторанный рынок Одесской области едва держится из-за низкой посещаемости. Также мы писали, что Одесская область среди лидеров по уплате единого налога.

Одесса торговля Одесская область Новости Одессы услуги статистика
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
