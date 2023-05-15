Одеські правоохоронці заробляли на "правильній" експертизі

Отримання неправомірної вигоди. Фото: ДБР

ДБР викрили одеських правоохоронців, які вимагали гроші у фігурантів кримінальних проваджень за не притягнення їх до відповідальності. За "правильну" експертизу вони отримали 70 тис. доларів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Одна зі схем полягала у проведені замовних експертиз, до якої був залучений заступник директора Одеського науково дослідного інституту судових експертиз.

"На "гарячому" була викрита оборудка з вимаганням хабаря у директора приватного підприємства. Його підозрювали у розкраданні бюджетних коштів під час будівництва школи. За 70 тисяч доларів США зловмисники обіцяли йому зробити будівельно-технічну експертизу, результати якої стануть підставою закриття кримінального провадження відносно нього", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваного

Працівники ДБР затримали заступника директора Одеського науково дослідного інституту судових експертиз під час передачі обумовленої суми.

Яке покарання передбачено законодавством

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Проводяться обшуки за місцями роботи та адресами проживання фігурантів. Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, в Одеській області працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили двох правоохоронців, які займалися виготовленням та передачею підроблених документів для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За такі послуги вони брали з ухилянтів до 6 тисяч доларів США.