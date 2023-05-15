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Одесские правоохранители зарабатывали на "правильной" экспертизе

15 мая 2023 16:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские правоохранители зарабатывали на "правильной" экспертизе
Получение неправомерной выгоды. Фото: ДБР
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

ДБР разоблачили одесских правоохранителей, требовавших деньги у фигурантов уголовных производств за не привлечение их к ответственности. За "правильную" экспертизу они получили 70 тысяч долларов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Одна из схем заключалась в проведении заказных экспертиз, к которой был привлечен заместитель директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"На "горячем" была разоблачена сделка с вымогательством взятки у директора частного предприятия. Его подозревали в хищении бюджетных средств во время строительства школы. За 70 тысяч долларов США злоумышленники обещали ему сделать строительно-техническую экспертизу, результаты которой станут основанием закрытия уголовного производства в отношении него", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемого

Сотрудники ДБР задержали заместителя директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз во время передачи оговоренной суммы.

Какое наказание предусмотрено законодательством

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Проводятся обыски по местам работы и адресам проживания фигурантов. Устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

Напомним, в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонистов до 6 тысяч долларов США.

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