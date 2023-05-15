Одесские правоохранители зарабатывали на "правильной" экспертизе
ДБР разоблачили одесских правоохранителей, требовавших деньги у фигурантов уголовных производств за не привлечение их к ответственности. За "правильную" экспертизу они получили 70 тысяч долларов.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Одна из схем заключалась в проведении заказных экспертиз, к которой был привлечен заместитель директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
"На "горячем" была разоблачена сделка с вымогательством взятки у директора частного предприятия. Его подозревали в хищении бюджетных средств во время строительства школы. За 70 тысяч долларов США злоумышленники обещали ему сделать строительно-техническую экспертизу, результаты которой станут основанием закрытия уголовного производства в отношении него", — говорится в сообщении.
Задержание подозреваемого
Сотрудники ДБР задержали заместителя директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз во время передачи оговоренной суммы.
Какое наказание предусмотрено законодательством
Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Проводятся обыски по местам работы и адресам проживания фигурантов. Устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.
Напомним, в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонистов до 6 тысяч долларов США.