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Одеські прикордонники привітали українців з прийдешнім Новим роком

31 грудня 2023 13:10
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Лілія Швець
редактор
Одеські прикордонники привітали українців з прийдешнім Новим роком
Одеський прикордонник. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Уже за декілька годин українці будуть зустрічати Новий рік. В мережі все більше з’являється привітань з прийдешнім 2024. Першими ланку поздоровлень відкривають одеські прикордонники. 

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України опублікувало у себе на сторінці музичне вітання. 

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"З Новим Роком наша дружня, прикордонна сім'я!" — йдеться у дописі до музичного кліпу. 

Привітання від одеських прикордонників 

Відомо що автор музики й слів Катерина Бойко. На відео звучить композиція "Новорічна" — у виконанні квінтету Академічний ансамбль пісні й танцю  Державної прикордонної служби України.

Привітання від одеського Прикордонного загону

Одеський Прикордонний Загін теж опублікував новорічні фото. 
"Свято наближається, свято наближається…." — йдеться в загадковому дописі.

Прикордонники Одещини. Фото: Одеський Прикордонний Загін

Зазначимо, що цей загін — є територіальним органом охорони кордону в складі Південного регіонального управління ДПСУ. Він охороняє ділянку державного кордону України протяжністю по зовнішній межі територіального моря — 175 км, по узбережжю — 305 км.  

Собака, який служить у ДПСУ. Фото: Одеський Прикордонний Загін

Нагадаємо, одесити готуються зустрічати 2024 рік. Однією з актуальних тем цього періоду є вибір місця для святкування. Міські ресторани пропонують різноманітні варіанти для тих, хто прагне відсвяткувати важливий момент у розкішній атмосфері. Також є варіанти й для тих, хто не хоче нікуди йти, але й займатися куховарством теж немає бажання. 

Також ми писали, що з наближенням святкового сезону одесити морально та фінансово готуються до складання меню для новорічного столу. Серед багатьох питань, які турбують господарів, особливо актуальним є де скупитися без великої шкоди для гаманця. Адже вибір супермаркету може вплинути не тільки на бюджет, але й на враження від святкування. 

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