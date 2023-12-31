Одесские пограничники поздравили украинцев с наступающим Новым годом

Одесский пограничник. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Уже через несколько часов украинцы будут встречать Новый год. В сети все больше появляется поздравлений с грядущим 2024 годом. Первыми звено поздравлений открывают одесские пограничники.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины опубликовало у себя на странице музыкальное приветствие.

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"С Новым Годом наша дружеская, пограничная семья!" — говорится в сообщении музыкального клипа.

Поздравления от одесских пограничников

Известно, что автор музыки и слов Екатерина Бойко. На видео звучит композиция "Новогодняя" — в исполнении квинтета Академический ансамбль песни и пляски Государственной пограничной службы Украины.

Поздравление от одесского Пограничного отряда

Одесский пограничный отряд тоже опубликовал новогодние фото.

"Праздник приближается, праздник приближается…." — говорится в загадочном сообщении.

Пограничники Одесской области. Фото: Одесский Пограничный Отряд

Отметим, что этот отряд является территориальным органом охраны границы в составе Южного регионального управления ГНСУ. Он охраняет участок государственной границы Украины протяженностью по внешней границе территориального моря — 175 км, по побережью — 305 км.

Собака, служащая в ГНСУ. Фото: Одесский Пограничный Отряд

Напомним, одесситы готовятся встречать 2024 год. Одной из актуальных тем этого периода является выбор места для празднования. Городские рестораны предлагают разнообразные варианты для тех, кто хочет отпраздновать важный момент в роскошной атмосфере. Также есть варианты и для тех, кто не хочет никуда уходить, но и заниматься стряпней тоже нет желания.

Также мы писали, что с наступлением праздничного сезона одесситы морально и финансово готовятся к составлению меню для новогоднего стола. Среди многих вопросов, которые беспокоят хозяев, особенно актуально где скупиться без большого вреда для кошелька. Ведь выбор супермаркета может повлиять не только на бюджет, но и впечатление от празднования.