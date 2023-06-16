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Одеські психологи ДСНС провели тренінг для Червоного Хреста

16 червня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські психологи ДСНС провели тренінг для Червоного Хреста
Психологи ДСНС провели тренінг для волонтерів. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Волонтери Червоного Хреста України отримали цінну підтримку та навчання від одеських психологів ДСНС. У сучасному світі питання організації ефективної допомоги постраждалому населенню стає особливо важливим. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Відбувся тренінг на тему "Основи надання першої психологічної допомоги". Це навчання поєднало теоретичну інформацію з практичними кейсами, що дозволило учасникам безпечно ознайомитись з різними аспектами надання психосоціальної підтримки та першої психологічної допомоги. Рятувальники та волонтери розглянули різноманітні потреби, які вимагають якісної координації та професійної допомоги.

Тренінг для волонтерів. Фото: ДСНС
Тренінг для волонтерів. Фото: ДСНС

Під час тренінгу рятувальники представили волонтерам стратегії та практики, необхідні для ефективної координації під час надзвичайних подій різного характеру.

Психологи ДСНС продовжують працювати наполегливо навіть у складних умовах воєнного стану, надаючи допомогу та підтримку тим, хто цього потребує. Їхні зусилля спрямовані на покращення благополуччя та психологічного стану постраждалих громадян.

Нагадаємо, понад шістдесят людей сьогодні прибули до Одеси на евакуаційних автобусах з Херсонщини. Психологи ДСНС зустрічають їх, надаючи підтримку і допомогу у відновленні після складних випробувань.

Тим часом медики повідомили, що під час війни пацієнтів із розладами психіки та поведінки більшає. Не всім може допомогти психологічна допомога у сімейного лікаря чи амбулаторне лікування під наглядом психіатра. Для таких пацієнтів передбачена медична допомога в стаціонарі. У НСЗУ розповіли, що входить в пакет безоплатної психіатричної допомоги.

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