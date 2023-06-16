Одесские психологи ГСЧС провели тренинг для Красного Креста

Психологи ГСЧС провели тренинг для волонтеров. Фото: ГСЧС

Волонтеры Красного Креста Украины получили ценную поддержку и обучение от одесских психологов ГСЧС. В современном мире вопрос организации эффективной помощи пострадавшему населению становится особенно важным.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Состоялся тренинг по теме "Основы оказания первой психологической помощи". Это обучение объединило теоретическую информацию с практическими кейсами, что позволило участникам безопасно ознакомиться с различными аспектами оказания психосоциальной поддержки и первой психологической помощи. Спасатели и волонтеры рассмотрели различные потребности, требующие качественной координации и профессиональной помощи.

Тренинг для волонтёров. Фото: ГСЧС

Во время тренинга спасатели представили волонтерам стратегии и практики, необходимые для эффективной координации во время чрезвычайных событий разного характера.

Психологи ГСЧС продолжают работать настойчиво даже в сложных условиях военного положения, оказывая помощь и поддержку нуждающимся. Их усилия направлены на улучшение благополучия и психологического состояния пострадавших граждан.

Напомним, более шестидесяти человек сегодня прибыли в Одессу на эвакуационных автобусах из Херсона. Психологи ГСЧС встречают их, оказывая поддержку и помощь в восстановлении после сложных испытаний.

Между тем, медики сообщили, что во время войны пациентов с расстройствами психики и поведения увеличивается. Не всем может помочь психологическая помощь у семейного врача или амбулаторное лечение под наблюдением психиатра. Для таких пациентов предусмотрена медицинская помощь в стационаре. В НСЗУ рассказали, что входит в пакет безвозмездной психиатрической помощи.