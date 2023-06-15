Евакуація триває: в Одесу прибули жителі Херсонщини

Евакуація з Херсонщини в Одесу. Фото: ДСНС

Понад шістдесят людей сьогодні прибули до Одеси на евакуаційних автобусах з Херсонщини. Психологи ДСНС зустрічають їх, надаючи підтримку і допомогу у відновленні після складних випробувань.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Мешканці Херсонщини прибули до Одеси. Фото: ДСНС

Евакуювались і тварини. Фото: ДСНС

Психологи проводили бесіди з дітьми. Фото: ДСНС

Нагадаємо, після підриву греблі Каховської ГЕС частину Херсонщини затопило. Загалом Одещина планує прийняти кілька тисяч мешканців Херсонської області. Наразі всі охочі мають можливість підтримати евакуйованих гуманітарною допомогою.

На цей час до міста Одеси приїхала понад сотня осіб з Херсонщини. Представники обласної ОВА разом з представниками ГО "10 Квітня", InterSOS, ACTED та АТ "Укрпошта" зустріли їх у точці прибуття.

Евакуйованим надаються одноразова грошова та гуманітарна допомога. Також пропонуються місця для тимчасового проживання. Проте наразі багато з постраждалих вирішили розміститись у своїх родичів.

Для ВПО працює гаряча телефонна лінія, спеціально створена для розв'язання питань щодо розміщення та інших потреб +380673049195.

Крім того, Одеса продовжує активно допомагати регіонам Херсонщини, які постраждали від терористичного акту на Каховській ГЕС. Вже було відправлено два екіпажі з помпами для відкачування води до Херсонщини.