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Эвакуация продолжается: в Одессу прибыли жители Херсона

15 июня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Эвакуация продолжается: в Одессу прибыли жители Херсона
Эвакуация из Херсона в Одессу. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Более шестидесяти человек сегодня прибыли в Одессу на эвакуационных автобусах из Херсона. Психологи ГСЧС встречают их, оказывая поддержку и помощь в восстановлении после сложных испытаний.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Напомним, после подрыва плотины Каховской ГЭС часть Херсонской области затопило. В целом Одесчина планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области. Сейчас все желающие могут поддержать эвакуированных гуманитарной помощью.

В настоящее время в город Одессы приехало более сотни человек из Херсона. Представители областной ОВ вместе с представителями ОО "10 Апреля", InterSOS, ACTED и АО "Укрпочта" встретили их в точке прибытия.

Эвакуированным предоставляются единовременная денежная и гуманитарная помощь. Также предлагаются места для временного проживания. Однако многие из пострадавших решили разместиться у своих родственников.

Для ВПЛ работает горячая телефонная линия, специально созданная для решения вопросов размещения и других нужд +380673049195.

Кроме того, Одесса продолжает активно помогать регионам Херсонщины, пострадавшим от террористического акта на Каховской ГЭС. Уже были отправлены два экипажа с помпами для откачки воды в Херсон.

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