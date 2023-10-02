Одеські SeaSters засвітилися на "перехрестях світу"

Спортсменка на екрані Нью-Йорка. Фото: SeaSters

Одеська команда з жіночого футболу засвітилася на вуличному екрані Таймс-скверу у Нью-Йорку. Спортсменки взяли участь в акції на підтримку всього жіночого спорту України.

Про це повідомили у пресслужбі футбольної команди SeaSters.

Читайте також:

"Times Square називають "перехрестям світу". Ми вдячні кожній країні світу, яка зараз підтримує Україну. І сподіваємося, що скоро українські площі стануть "перехрестями миру". Переможемо", — йдеться у повідомленні спортсменок.

Зазначимо, що підтримка українського спорту на одному з головних майданів світу з'явилася безкоштовно завдяки сприянню західних партнерів.

Ситуація зі спортом на Одещині

Нагадаємо, станом на вересень 2023 року в Одеській області активно займаються спортом лише 22% населення. Упродовж року фізкультурно-оздоровчою діяльністю було охоплено понад пів мільйона людей.

Також ми писали, що у стінах Одеської міської ради відзначили кращих спортсменів. З метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів було запроваджено щорічну муніципальну премію "Спортивна столиця", вручення якої вже традиційно здійснюється до Дня фізичної культури та спорту України.

Додамо, одеські спортсмени готуються до тижня активного відпочинку та інтенсивних тренувань у польському місті Гданськ. У дітей будуть щоденні тренування з різних видів спорту.