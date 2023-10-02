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Одесские SeaSters засветились на "перекрестках мира": подробности

2 октября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские SeaSters засветились на "перекрестках мира"
Спортсменка на экране Нью-Йорка. Фото: SeaSters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская команда по женскому футболу засветилась на уличном экране Таймс-сквера в Нью-Йорке. Спортсменки приняли участие в акции в поддержку всего женского спорта Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольной команды SeaSters.

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"Times Square называют "перекрестком мира". Мы благодарны каждой стране мира, которая сейчас поддерживает Украину. И надеемся, что скоро украинские площади станут "перекрестками мира". Победим", — говорится в сообщении спортсменок.

Отметим, что поддержка украинского спорта на одной из главных площадей мира появилась бесплатно благодаря содействию западных партнеров.

Ситуация со спортом в Одесской области

Напомним, по состоянию на сентябрь 2023 года в Одесской области активно занимаются спортом всего 22% населения. За год физкультурно-оздоровительной деятельностью было охвачено более полумиллиона человек.

Также мы писали, что в стенах Одесского городского совета отметили лучших спортсменов. С целью стимулирования и поддержки перспективных спортсменов была введена ежегодная муниципальная премия "Спортивная столица", вручение которой уже традиционно осуществляется ко Дню физической культуры и спорта Украины.

Добавим, одесские спортсмены готовятся к неделе активного отдыха и интенсивной тренировки в польском городе Гданьск. У детей будут ежедневные тренировки по разным видам спорта.

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