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Одеські школярі у Німеччини презентували новітній екопарк — деталі

6 грудня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські школярі у Німеччини презентували новітній екопарк — деталі
Одеські школярі у Німеччині. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В кінці листопада учні одеського ліцею №13 відвідали Німеччину у рамках наукового проєкту на базі громадської організації Internationales Haus Sonnenberg. Юні генії презентували своє бачення реорганізації парку Ентузіастів як простір для відпочинку та розвитку.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.  

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Деталі проєкту 

За інформацією школярів, свій проєкт вони розробили у межах програми "Пізнаємо, зберігаємо, будуємо майбутнє разом", присвяченого проблемам відбудови міст, екології та сталого розвитку.

 

"Розвиток відповідальності та екологічної поведінки людей, відновлення й створення зелених зон, їх удосконалення — головні цілі нашого проєкту", — зазначили школярі.

Зазначимо, що проєкт має власний сайт з оновленнями про активності, до яких може долучитися кожен охочий. 

Екологічні проблеми Одеси

Нагадаємо, стічні води помпової станції "Чорноморка-2" надходять у зливовий залізобетонний колектор та потрапляють на територію пляжу та до Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Також ми писали, що Чорне море зараз перебуває у критичному стані, для його очищення нам знадобиться десятиліття та мільйони доларів. Ще до війни наше море було одним із найбрудніших у Європі, а зі знищенням Каховської ГЕС ми отримали міну уповільненої дії.

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