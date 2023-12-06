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Одесские школьники в Германии представили новейший экопарк — детали

6 декабря 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские школьники в Германии представили новейший экопарк — детали
Одесские школьники в Великобритании. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В конце ноября учащиеся одесского лицея №13 посетили Германию в рамках научного проекта на базе общественной организации Internationales Haus Sonnenberg. Юные гении представили свое видение реорганизации парка Энтузиастов как пространство для отдыха и развития.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Детали проекта

По информации школьников, свой проект они разработали в рамках программы "Узнаем, сохраняем, строим будущее вместе", посвященного проблемам восстановления городов, экологии и устойчивого развития.

"Развитие ответственности и экологического поведения людей, восстановление и создание зеленых зон, их усовершенствование — главные цели нашего проекта", — отметили школьники.

Отметим, что проект имеет свой сайт с обновлениями об активности, к которым может присоединиться каждый желающий.

Экологические проблемы Одессы

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Также мы писали, что Черное море сейчас находится в критическом состоянии, для его очищения нам понадобится десятилетия и миллионы долларов. Еще до войны наше море было одним из самых грязных в Европе, с уничтожением Каховской ГЭС мы получили мину замедленного действия.

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