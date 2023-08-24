Одеські школярі вирушили на відпочинок до Греції

Школярі в автобусі до Греції. Фото: Одеська міська рада

50 учнів з Одеси покинули береги рідного міста, щоб відправитися на захоплюючий відпочинок на острів Корфу, що знаходиться на східному узбережжі Греції. Для дітей це чудова можливість насолодитися морем, сонцем та позитивними емоціями, насиченими активним відпочинком та новими враженнями.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Цей відпочинок став можливим завдяки відносинам Одеси з партнерами. Вже з початку вторгнення Росії на територію країни, інші міста виявили всебічну підтримку, що стала дійсно важливою у важкі часи.

"Вітаю усіх з Днем Незалежності та бажаю насолодитися відпочинком! Хочу висловити вдячність меру міста Корфу пані Меропі-Спірідула Ідреу та співробітникам Муніципалітету. Для нас дуже важлива підтримка міжнародних партнерів", — сказав заступник Одеського міського голови Павло Вугельман.

Одеські школярі вирушили до Греції. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація організувала поїздку до Угорщини для 50 школярів з Одещини. Дітей чекають цікаві екскурсії, інтелектуальні конкурси, спортивні змагання, взаємодія з місцевими традиціями та багато іншого.

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Цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримку воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

В Україні державну програму "єОздоровлення", за якою можна отримати гроші на оздоровлення дітей у літній період, розширили. Тепер вона доступна для всіх регіонів країни.