Одесские школьники отправились на отдых в Грецию
50 учеников из Одессы покинули берега родного города, чтобы отправиться на увлекательный отдых на остров Корфу, находящийся на восточном побережье Греции. Для детей это прекрасная возможность насладиться морем, солнцем и положительными эмоциями, насыщенными активным отдыхом и новыми впечатлениями.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Этот отдых стал возможным благодаря отношениям с партнерами. Уже с начала вторжения России на территорию страны другие города оказали всестороннюю поддержку, ставшую действительно важной в трудные времена.
"Поздравляю всех с Днем Независимости и желаю насладиться отдыхом! Хочу выразить благодарность мэру города Корфу госпоже Меропи-Спиридулу Идреу и сотрудникам Муниципалитета. Для нас очень важна поддержка международных партнеров", — сказал заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.
Напомним, Одесская областная военная администрация организовала поездку в Венгрию для 50 школьников из Одесской области. Детей ждут интересные экскурсии, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, взаимодействие с местными традициями и многое другое.
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В этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2-й интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.
В Украине государственную программу "єОздоровлення", по которой можно получить деньги на оздоровление детей в летний период, расширили. Теперь она доступна всем регионам страны.