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Одесские школьники отправились на отдых в Грецию

24 августа 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские школьники отправились на отдых в Грецию
Школьники в автобусе в Грецию. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

50 учеников из Одессы покинули берега родного города, чтобы отправиться на увлекательный отдых на остров Корфу, находящийся на восточном побережье Греции. Для детей это прекрасная возможность насладиться морем, солнцем и положительными эмоциями, насыщенными активным отдыхом и новыми впечатлениями.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Этот отдых стал возможным благодаря отношениям с партнерами. Уже с начала вторжения России на территорию страны другие города оказали всестороннюю поддержку, ставшую действительно важной в трудные времена.

"Поздравляю всех с Днем Независимости и желаю насладиться отдыхом! Хочу выразить благодарность мэру города Корфу госпоже Меропи-Спиридулу Идреу и сотрудникам Муниципалитета. Для нас очень важна поддержка международных партнеров", — сказал заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Одесские школьники отправились в Грецию. Фото: Одесский городской совет

Напомним, Одесская областная военная администрация организовала поездку в Венгрию для 50 школьников из Одесской области. Детей ждут интересные экскурсии, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, взаимодействие с местными традициями и многое другое.

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В этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2-й интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.

В Украине государственную программу "єОздоровлення", по которой можно получить деньги на оздоровление детей в летний период, расширили. Теперь она доступна всем регионам страны.

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