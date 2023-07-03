Одеські спортсмени піднялися на п'єдестал Європейських ігор-2023
Чотири одеські спортсмени піднялися на медальний п'єдестал на Європейських іграх-2023. Загалом на змаганнях, які проходили у Польщі, Україна посіла третє підсумкове місце.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Дякуємо та пишаємося нашими спортсменами, які продовжують перемагати та підіймати авторитет і престиж нашої Батьківщини", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Хто виборов медалі
- Анжеліка Терлюга здобула золото у змаганнях з карате (вагова категорія до 55 кг),
- Ігор Любченко став найкращим у змаганнях з таїландського боксу Муей Тай (вагова категорія до 67 кг),
- Аніта Серьогіна стала срібною призеркою з карате (вагова категорія до 61 кг), а також
- бронзова медаль з легкої атлетики в активі 21-річного Владислава Шепелєва, який виступав у змаганнях з потрійного стрибку.
Нагадаємо, збірна України з фехтування, у складі якої були одеситки, зокрема переможниця Європейських ігор-2023 в особистому турнірі Ольга Харлан, здобула дві перемоги у рамках олімпійського відбору та зайняла 9 місце у рейтингу. У загальному заліку команда має 89 очок.
Також завдяки перемозі над Францією у чвертьфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України потрапила на Олімпійські ігри.