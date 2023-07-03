Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські спортсмени піднялися на п'єдестал Європейських ігор-2023 arrow

Одеські спортсмени піднялися на п'єдестал Європейських ігор-2023

3 липня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські спортсмени піднялися на п'єдестал Європейських ігор-2023
Анжеліка Терлюга з золотою медаллю. Фото: НОК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Чотири одеські спортсмени піднялися на медальний п'єдестал на Європейських іграх-2023. Загалом на змаганнях, які проходили у Польщі, Україна посіла третє підсумкове місце.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

Читайте також:

"Дякуємо та пишаємося нашими спортсменами, які продовжують перемагати та підіймати авторитет і престиж нашої Батьківщини", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Хто виборов медалі

  • Анжеліка Терлюга здобула золото у змаганнях з карате (вагова категорія до 55 кг),
  • Ігор Любченко став найкращим у змаганнях з таїландського боксу Муей Тай (вагова категорія до 67 кг),
  • Аніта Серьогіна стала срібною призеркою з карате (вагова категорія до 61 кг), а також
  • бронзова медаль з легкої атлетики в активі 21-річного Владислава Шепелєва, який виступав у змаганнях з потрійного стрибку. 
Ігор Любченко з тренером. Фото: НОК
Аніта Серьогіна. Фото: НОК
Владислав Шепелєв. Фото: НОК

Нагадаємо, збірна України з фехтування, у складі якої були одеситки, зокрема переможниця Європейських ігор-2023 в особистому турнірі Ольга Харлан, здобула дві перемоги у рамках олімпійського відбору та зайняла 9 місце у рейтингу. У загальному заліку команда має 89 очок. 

Також завдяки перемозі над Францією у чвертьфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України потрапила на Олімпійські ігри

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз