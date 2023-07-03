Одеські спортсмени піднялися на п'єдестал Європейських ігор-2023

Анжеліка Терлюга з золотою медаллю. Фото: НОК

Чотири одеські спортсмени піднялися на медальний п'єдестал на Європейських іграх-2023. Загалом на змаганнях, які проходили у Польщі, Україна посіла третє підсумкове місце.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Дякуємо та пишаємося нашими спортсменами, які продовжують перемагати та підіймати авторитет і престиж нашої Батьківщини", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Хто виборов медалі

Анжеліка Терлюга здобула золото у змаганнях з карате (вагова категорія до 55 кг),

Ігор Любченко став найкращим у змаганнях з таїландського боксу Муей Тай (вагова категорія до 67 кг),

Аніта Серьогіна стала срібною призеркою з карате (вагова категорія до 61 кг), а також

бронзова медаль з легкої атлетики в активі 21-річного Владислава Шепелєва, який виступав у змаганнях з потрійного стрибку.

Ігор Любченко з тренером. Фото: НОК

Аніта Серьогіна. Фото: НОК

Владислав Шепелєв. Фото: НОК

Нагадаємо, збірна України з фехтування, у складі якої були одеситки, зокрема переможниця Європейських ігор-2023 в особистому турнірі Ольга Харлан, здобула дві перемоги у рамках олімпійського відбору та зайняла 9 місце у рейтингу. У загальному заліку команда має 89 очок.

Також завдяки перемозі над Францією у чвертьфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України потрапила на Олімпійські ігри.