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Одесские спортсмены поднялись на пьедестал Европейских игр-2023

3 июля 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские спортсмены поднялись на пьедестал Европейских игр-2023
Анжелика Терлюга с золотой медалью. Фото: НОК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Четыре одесских спортсмена поднялись на медальный пьедестал на Европейских играх-2023. В целом, на соревнованиях, которые проходили в Польше, Украина заняла третье итоговое место.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Благодарим и гордимся нашими спортсменами, которые продолжают побеждать и поднимать авторитет и престиж нашей Родины", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кто завоевал медали

  • Анжелика Терлюга получила золото в соревнованиях по карате (весовая категория до 55 кг),
  • Игорь Любченко стал лучшим в соревнованиях по таиландскому боксу Муэй Тай (весовая категория до 67 кг),
  • Анита Серегина стала серебряным призером по каратэ (весовая категория до 61 кг), а также
  • бронзовая медаль по легкой атлетике в активе 21-летнего Владислава Шепелева, выступавшего в соревнованиях по тройному прыжку.
Игорь Любченко с тренером. Фото: НОК
Анита Серегина. Фото: НОК
Владислав Шепелев. Фото: НОК

Напомним, сборная Украины по фехтованию, в составе которой были одесситки, в том числе победительница Европейских игр-2023 в личном турнире Ольга Харлан, одержала две победы в рамках олимпийского отбора и заняла 9 место в рейтинге. В общем зачете команда имеет 89 очков.

Также благодаря победе над Францией в четвертьфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины попала на Олимпийские игры.

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