Одесские спортсмены поднялись на пьедестал Европейских игр-2023

Анжелика Терлюга с золотой медалью. Фото: НОК

Четыре одесских спортсмена поднялись на медальный пьедестал на Европейских играх-2023. В целом, на соревнованиях, которые проходили в Польше, Украина заняла третье итоговое место.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Благодарим и гордимся нашими спортсменами, которые продолжают побеждать и поднимать авторитет и престиж нашей Родины", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кто завоевал медали

Анжелика Терлюга получила золото в соревнованиях по карате (весовая категория до 55 кг),

Игорь Любченко стал лучшим в соревнованиях по таиландскому боксу Муэй Тай (весовая категория до 67 кг),

Анита Серегина стала серебряным призером по каратэ (весовая категория до 61 кг), а также

бронзовая медаль по легкой атлетике в активе 21-летнего Владислава Шепелева, выступавшего в соревнованиях по тройному прыжку.

Игорь Любченко с тренером. Фото: НОК

Анита Серегина. Фото: НОК

Владислав Шепелев. Фото: НОК

Напомним, сборная Украины по фехтованию, в составе которой были одесситки, в том числе победительница Европейских игр-2023 в личном турнире Ольга Харлан, одержала две победы в рамках олимпийского отбора и заняла 9 место в рейтинге. В общем зачете команда имеет 89 очков.

Также благодаря победе над Францией в четвертьфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины попала на Олимпийские игры.