Одеські спортсмени "влучили" в топ-4 на Кубку світу

Спортсменка з Одеси стріляє на Кубку світу. Фото: НОК в Одеській області

Одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба НОК в Одеській області.

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Бронзовий матч: поразка від італійців

У бронзовому матчі одеська пара поступилася італійській команді Сімоні Скоккетті / Габріелє Росетті з рахунком 2-6. Проте, спортсмени з Одеси продемонстрували високий рівень майстерності та показали, що вони гідні змагатися з найкращими.

Підготовка до Європейських ігор

Три одеські спортсмени — Микола Мільчев, Ірина Маловічко та Вікторія Науменко — планують взяти участь у змаганнях зі стендової стрільби на Європейських іграх. Микола Мільчев — олімпійський чемпіон, а Ірина Маловічко займає почесне місце в топ-5 на трьох з чотирьох останніх міжнародних змагань.

Успіхи одеських спортсменів

Станом на 23 квітня Одеську область на Європейських іграх-2023 представлятимуть сім спортсменів. Попередньо вони можуть бути залучені в 10 видах спорту, сім із яких олімпійські.

У період з 2 по 9 квітня 2023 року в місті Хмельницький відбувся відбірковий чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 369 спортсменів зі всіх областей України. Одеському боксеру вдалось вибороти призове місце в змаганнях.