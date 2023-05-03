Одесские спортсмены "попали" в топ-4 на Кубке мира

Спортсменка из Одессы стреляет на Кубке мира. Фото: НОК в Одесской области

Одесские спортсмены Ирина Маловичко и Николай Мильчев получили 4 место в смешанной категории на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Каире. Это еще одно достижение для мастеров стендовой стрельбы из Одессы на международных соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба НОК в Одесской области.

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Бронзовый матч: поражение от итальянцев

В бронзовом матче одесская пара уступила итальянской команде Симоне Скоккетти / Габриеле Росетти со счетом 2-6. Однако спортсмены из Одессы продемонстрировали высокий уровень мастерства и показали, что они достойны соревноваться с лучшими.

Подготовка к Европейским играм

Три одесских спортсмена — Николай Мильчев, Ирина Маловичко и Виктория Науменко — планируют принять участие в соревнованиях по стендовой стрельбе на Европейских играх. Николай Мильчев – олимпийский чемпион, а Ирина Маловичко занимает почетное место в топ-5 на трех из четырех последних международных соревнований.

Успехи одесских спортсменов

На 23 апреля Одесскую область на Европейских играх-2023 будут представлять семь спортсменов. Предварительно они могут быть вовлечены в 10 видов спорта, семь из которых олимпийские.

В период со 2 по 9 апреля 2023 г. в городе Хмельницкий состоялся отборочный чемпионат Украины по боксу среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из всех областей Украины. Одесскому боксеру удалось добыть в борьбе призовое место в соревнованиях.