Одеські спортсмени здобули перемогу на міжнародних змаганнях
Спортсмени Одеської області продовжують тримати свій фронт і перемагати. Надалі вони представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях.
Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.
"Юрій Захарєєв переміг на міжнародному турнірі з боксу імені Альгірдаса Шоцикаса у литовському Каунасі. Юрій став найкращим у ваговій категорії до 71 кг", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Юрій Захарєєв виступить на Європейських іграх-2023 в Польщі, де буде боротися за олімпійську ліцензію.
Медаль привіз зі змагань і одесит Григорій Ільчишин. Він виборов срібло на першому етапі Кубку Європи зі скелелазіння.
Олексій Грабаров завоював чотири медалі на міжнародних змаганнях з плавання, які проходять у Кіпрі.
Три перемоги в чоловічій Суперлізі у черкаському "баблі" здобула одеська "БІПА".
Чотири золоті медалі у вільній боротьбі вибороли спортсмени Одеської області на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20.
На чемпіонаті України з армрестлінгу серед юніорів Микита Кіріяк та Рональд Дімов на двох вибороли чотири медалі у ваговій категорії 90 кг.
Нагадаємо, уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.
Марія Зенкіна увійде до збірної команди України, яка представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи.