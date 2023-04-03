Одеські спортсмени здобули перемогу на міжнародних  змаганнях

Переможці отримали медалі у різних видах спорту

Спортсмени Одеської області продовжують тримати свій фронт і перемагати. Надалі вони представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

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"Юрій Захарєєв переміг на міжнародному турнірі з боксу імені Альгірдаса Шоцикаса у литовському Каунасі. Юрій став найкращим у ваговій категорії до 71 кг", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Юрій Захарєєв виступить на Європейських іграх-2023 в Польщі, де буде боротися за олімпійську ліцензію.

Медаль привіз зі змагань і одесит Григорій Ільчишин. Він виборов срібло на першому етапі Кубку Європи зі скелелазіння.

Олексій Грабаров завоював чотири медалі на міжнародних змаганнях з плавання, які проходять у Кіпрі.

Три перемоги в чоловічій Суперлізі у черкаському "баблі" здобула одеська "БІПА".

Чотири золоті медалі у вільній боротьбі вибороли спортсмени Одеської області на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20.

На чемпіонаті України з армрестлінгу серед юніорів Микита Кіріяк та Рональд Дімов на двох вибороли чотири медалі у ваговій категорії 90 кг.

Нагадаємо, уродженка Білгорода-Дністровського перемогла на Чемпіонаті України серед юніорів та юніорок U-20 з вільної боротьби. Змагання проходили з 29 березня по 1 квітня у Житомирській області.

Марія Зенкіна увійде до збірної команди України, яка представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи.