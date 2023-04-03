Одесские спортсмены одержали победу на международных соревнованиях

Победители получили медали в разных видах спорта

Спортсмены Одесской области продолжают держать свой фронт и побеждать. В дальнейшем они будут представлять Украину на международных соревнованиях.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

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"Юрий Захареев победил на международном турнире по боксу имени Альгирдаса Шоцикаса в литовском Каунасе. Юрий стал лучшим в весовой категории до 71 кг", — говорится в сообщении.

Юрий Захареев выступит на Европейских играх-2023 в Польше, где будет бороться за олимпийскую лицензию.

Медаль привез с соревнований и одессит Григорий Ильчишин. Он завоевал серебро на первом этапе Кубка Европы по скалолазанию.

Алексей Грабаров завоевал четыре медали на проходящих в Кипре международных соревнованиях по плаванию.

Три победы в мужской Суперлиге в черкасском "бабле" одержала одесская "БИПА".

Четыре золотые медали в вольной борьбе завоевали спортсмены Одесской области на чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20.

На чемпионате Украины по армрестлингу среди юниоров Никита Кирияк и Рональд Димов на двоих завоевали четыре медали в весовой категории 90 кг.

Напомним, уроженка Белгорода-Днестровского победила на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.

Мария Зенкина войдет в сборную Украины, которая будет представлять нашу страну на чемпионате Европы.