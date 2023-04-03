Одесские спортсмены одержали победу на международных соревнованиях
Спортсмены Одесской области продолжают держать свой фронт и побеждать. В дальнейшем они будут представлять Украину на международных соревнованиях.
Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.
"Юрий Захареев победил на международном турнире по боксу имени Альгирдаса Шоцикаса в литовском Каунасе. Юрий стал лучшим в весовой категории до 71 кг", — говорится в сообщении.
Юрий Захареев выступит на Европейских играх-2023 в Польше, где будет бороться за олимпийскую лицензию.
Медаль привез с соревнований и одессит Григорий Ильчишин. Он завоевал серебро на первом этапе Кубка Европы по скалолазанию.
Алексей Грабаров завоевал четыре медали на проходящих в Кипре международных соревнованиях по плаванию.
Три победы в мужской Суперлиге в черкасском "бабле" одержала одесская "БИПА".
Четыре золотые медали в вольной борьбе завоевали спортсмены Одесской области на чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20.
На чемпионате Украины по армрестлингу среди юниоров Никита Кирияк и Рональд Димов на двоих завоевали четыре медали в весовой категории 90 кг.
Напомним, уроженка Белгорода-Днестровского победила на Чемпионате Украины среди юниоров и юниорок U-20 по вольной борьбе. Соревнования проходили с 29 марта по 1 апреля в Житомирской области.
Мария Зенкина войдет в сборную Украины, которая будет представлять нашу страну на чемпионате Европы.