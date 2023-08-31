Одеські волонтери отримали дозвіл на закупівлю зброї для ЗСУ

Волонтерка Катерина Ножевнікова з дронами. Фото: Катерина Ножевнікова

Одеський благодійний фонд "Корпорація монстрів" отримав ліцензію на закупівлю зброї. Відтепер волонтери без перешкод та у швидший час зможуть забезпечити потреби бійців на передовій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова.

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"Вітаю всіх нас. Бо це і ваше досягнення завдяки вашій наполегливій праці та допомозі", — зазначила у дописі Ножевнікова.

Скриншот посту з Facebook. Фото: Катерина Ножевнікова

Також волонтерка зазначає, що у потрібний час готова зі своїм фондом закупити міномети, медичне екіпірування та інші необхідні речі для фронту.

"Я прям обожнюю ці прилади, по-перше, вони красиві. А по-друге, вони дуже допомагають війську. Поки звісно це тільки мрії, але це розширення можливостей і це дуже круто", — додала одеська благодійниця.

Зазначимо, що до цього дозволу волонтери збирали кошти на наплічники для медиків, аптечки, харчові набори, дрони тощо.

"Хочу подякувати державним органам та військовим які надавали консультації, допомагали збирати купу паперів, дозволів та договорів — це був ще той "квест", — підсумувала Катерина Ножевнікова.

Нагадаємо, одеські волонтери вимагають негайно запровадити, ухвалити термінові зміни до Бюджетного кодексу України, Податкового та Митного кодексів, аби спрямувати кошти на допомогу військовим. Відповідне звернення надішлють до Офісу Президента, а поки що під ним можуть підписатися всі охочі.